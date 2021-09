RONDE 2 (van 5 dus zet ons vooral een weekend op mute als je niet houdt van snelle vroemvroems die steeds hetzelfde rondje doen) van het Oranje RONDBANJEREN MET WITTE WIJN. In de eerste vrije training werd Seb Vettel plotseling brandweerman, reed HAM nét iets sneller dan VER, maar dat kwam omdat VER te veel verkeer tegen kwam op het korte rondje net buiten de bebouwde kombochten van Zandvoort. Het scheelt bijna niks. De zon schijnt nog steeds, alhier gaan we om 15u00 verder met vrije training numero twee en we gaan er van uit dat het banjerende publiek dan weer netjes met de kont op de geplaceerde plaats zit, want anders wordt de baas van Lowlands heel verdrietig ofzoiets. TV op kanaal 13, trek een blikje fris open en neem plaats in de stoel van de tandarts want het is EEN GEPLACEERD EVENEMENT EN GEEN FESTIVAL, JA.

UPDATE: Twee Ferrari's aan kop in een rode FP2.

Uitslag FP1