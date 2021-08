Drie foto's, DUIZEND VERHALEN. Onderstaande drie foto's circuleren op het hondennet, Poso begon zojuist z'n #NoPawsLeftBehind campagne, 'organisaties' als Small Animal Rescue Kabul en Veteran Sheepdogs of America zetten reddingsacties op touw en iedereen die wel eens een hond heeft gezien wil Biden impeachen. Bovenstaand fragmentje van honden op Kabul Airport zagen we in dit filmpje voorbij komen, waar ze beschreven worden als "zwerfhonden". Maar we hebben zo'n vermoeden dat ook dit militaire honden betreft.

Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om honden die niet direct eigendom zijn van het Pentagon, maar om "U.S. military contract working dogs". Kortom, een soort huurlinghonden. De president van dierenwelzijnorganisatie American Humane schrijft: "I am devastated by reports that the American government is pulling out of Kabul and leaving behind brave U.S. military contract working dogs to be tortured and killed at the hand of our enemies. These brave dogs do the same dangerous, lifesaving work as our military working dogs, and deserved a far better fate than the one to which they have been condemned. (...)".

Naar verluidt gaat het om minstens 125 honden. Mogelijk zijn 51 van hen inmiddels in veiligheid. Bij een naar het schijnt betrokken veteraan dat "There were some mil member pets mixed into there too, I was told they were put down yesterday." Oftewel, die zijn naar een hele grote groene boerderij met heel veel bomen, modder, plassen en hondenspeelgoed waar de zon altijd...

Het vliegveld is momenteel niet in gebruik omdat de gehele Amerikaanse luchtverkeersleiding weg is. De Taliban is in gesprek met Turkije en Qatar voor hulp bij het reilen en zeilen van het vliegveld.

Update. Woordvoerder Pentagon John Kirby: "To correct erroneous reports, the U.S. Military did not leave any dogs in cages at Hamid Karzai International Airport, including the reported military working dogs. Photos circulating online were animals under the care of the Kabul Small Animal Rescue, not dogs under our care." Ja okay, maar wat zijn die honden dan wel? 'Contractor dogs' die ook voor het Pentagon werkte, toch?

