Een kansenpareltje extraordinaire vandaag bij de rechtbank in Den Haag. De 33-jarige Rachid A. uit Voorburg bleek eerder dit jaar bijzonder ontevreden met het feit dat zijn broer achter tralies woont vanwege het lekschieten van de Saoedische ambassade en liet in verschillende gesprekken met zijn schietgrage broer zijn ware aard zien. Ondanks dat hij weet dat iedereen vrolijk meeluistert met de bajestelefoon gooit hij het ene na het andere dreigement op tafel. Prachtige volzinnen zoals: "Ik pak sowieso blanke mensen, 100 procent blanke mensen, ik ga ik heb gezegd ik heb gezegd. Ik heb hen gezegd als hij niet vrijkomt dan komen de grootste aanslagen" en "Ze moeten weten ik ga hun treffen in hun hart. In hun hart tref ik hun. Kanker vieze Kankerblanken". Dat was volgens Rachid makkelijk te regelen. "Ik kan heel makkelijk AK47 in Amsterdam, makkelijk geregeld." We kunnen wel stellen dat frustratie diep zit. "Ik heb geen macht, ik wil juist graag onthoofden, wil ik graag doen." De rechter zag het gevaar ook en veroordeelde boze Rachid tot een schokkend lange gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor meervoudige bedreiging met een terroristisch misdrijf. Kort samengevat: over een paar maandjes staat hij weer bij u op straat met zijn vrolijke levensplannen. Gezellig!