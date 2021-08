Heb het zojuist gedaan en het is altijd weer lachen met die reviews (van domme zure mensen) !

Hier de eerste die ik tegenkwam:

'Wij zijn zeer teleurgesteld over hoe Goossens met hun klanten omgaat.. Pas gaan samenwonen en opzoek naar een nieuwe bank, wij dachten laten we dan wel bij een goed bedrijf kopen. Uiteindelijk uitgekomen bij Goossens. In de winkel goed geholpen en het lange wachten kon beginnen. Onze bank zou 12-8 geleverd worden. Werden we op 11-8 opgebeld dat de bank niet door de eindcontrole was gekomen en dat er een spoedlevering op een nieuwe was aangevraagd. Deze zou op 7-9 worden verwacht. In de tussentijd leven wij al 3 maanden op een slaapkamer i.v.m. de oude bank weg is. Wel werd er verteld dat we een leenbank konden krijgen. In eerste instantie had mijn vriend deze geweigerd, maar na 5min heeft hij teruggebeld dat we deze alsnog wilde hebben. Zwart op wit gekregen dat deze 12-8 geleverd zou worden. Wij hebben de hele dag zitten wachten op de leenbank, alleen is deze nooit gekomen, om 17:00u naar de klantenservice gebeld, waar ik na een half uur eindelijk iemand aan de lijn kreeg. De order stond op afgerond... Mw heeft met de bezorgers gebeld en deze vertelden dat ze mét leenbank in de buurt waren, maar omdat de dame van de dag eerder de notitie niet had aangepast, waar stond '' wenst geen leverbank '' hebben ze zich omgedraaid.. ook zonder eerst contact met ons te leggen en zich af te vragen waarom die bank er dan stond, maar goed. Dus lekkere communicatie daar.. Mw meldde dat ze hier niks aan kon doen, maar ging kijken of we alsnog een leenbank konden krijgen. Duidelijk vermeld dat er vanaf woensdag weer gewerkt moest worden en dat dan de bank eigenlijk moeilijker geleverd kon worden, werden we de volgende dag gebeld met het nieuws dat de bank alsnog de woensdag geleverd ging worden. Nou ja hier wat voor geregeld en het zou opgelost zijn. Eenmaal woensdag werden we gebeld dat er 3 chauffeurs ziek zijn. In de middag maar weer naar de klantenservice gebeld en ineens verteld de medewerkster dat onze eigen bank leverbaar is? Ik durfde eigenlijk niet meer te blij te zijn nadat het 2x is misgegaan, maar lang verhaal kort is zaterdag 21-8 uiteindelijk onze eigen bank geleverd.. Ik hoop maar dat er niks mis is met de bank en dat deze lang mee mag gaan, want ik wil eigenlijk nog zo min mogelijk zaken doen met Goossens. Ze hebben ons zwaar teleurgesteld en zal ook bij niemand aanraden hier iets te kopen. Van een bedrijf als Goossens zou je toch een andere service naar hun klanten mogen verwachten.. Maar helemaal niks... '