Ofschoon ik bijzonder weinig sympathie kan opbrengen voor lieden die dergelijke leuzen als normaal zien, is dit helaas wel een praktijkvoorbeeld van "de kruik gaat net zolang te water totdat ze barst".

Decennialang is er in dit land een absurdistisch asielbeleid gevoerd waarbij de eigen bevolking categorisch in de verdomhoek is gezet. Geen enkele kritiek, hoe rationeel en fatsoenlijk ook, werd geaccepteerd. We kennen allemaal de labels waarmee de criticus in kwestie dan behangen wordt. En nog steeds is er wat het asielbeleid betreft geen zinnig debat mogelijk.

Hopen mensen uit culturen die diametraal op de onze staan zijn vele decennia lang met vliegtuigladingen tegelijk over het land uitgestort met alle ellende van dien; Op sociaal vlak, integratie, criminaliteit, werkbereidheid etc., de lijst is ondertussen heel erg lang en ook hier in de Roze Panelen met regelmaat terug te lezen. Het land is er in die tijd op zijn zachtst gezegd niet bepaald op vooruit gegaan met al die 'verrijking'. De mensen in de vele "Prachtwijken" (waaronder ondergetekende) kunnen er een boekje of wat over opendoen. Ook nu weer wordt er maar gevraagd en gevraagd van de inheemse bevolking, en dat terwijl we moeten lezen dat het land zo'n beetje uit de voegen knapt van de overbevolking. Dat er geen huizen zijn. En de huizen die er zijn, zijn onbetaalbaar voor Jan Modaal. Opnieuw doet men in Den Haag of de neus bloedt en loopt men compleet voorbij aan hoe het voor diezelfde inheemse Nederlander moet zijn om zijn hele land, cultuur en taal in slechts 4 - 6 decennia onherkenbaar te zien veranderen zònder dat hem daar ook maar één keer een mening over is gevraagd. Om dan op zo'n beetje alle radio en TV kanalen te moeten horen hoe 'racistisch' en 'bevoorrecht' hij wel niet is enkel en alleen vanwege zijn huidskleur. Vroeg of laat gaat dat wringen.

Dan de vele verhalen over het grove misbruik dat al decennia lang gepleegd is waar het ons asielsysteem betreft. Mensen zijn niet gek, die zien en horen dat ook en bemerken dat e.e.a. in Den Haag omzichtig met de meurende mantel der liefde bedekt wordt. Je kunt een elastiek maar tot een bepaald niveau oprekken, dan knapt het. Het lijkt erop dat het breekpunt nu bereikt is. Helaas zijn het de onfrisse rafelrandjes die zich dan het eerst manifesteren. Maar dit alles had voorkomen kunnen worden als men het asieldebat, en de problematiek die het met zich meebracht, niet uit de weg was gegaan. De, terechte!, zorgen en bezwaren van de lokale bevolking serieus nam en mee liet wegen in de besluitvorming. Nu worden kleine dorpjes voor een voldongen feit geplaatst en letterlijk in een paar dagen tijd 2 keer zo groot gemaakt qua inwoneraantal. Wel, voilà.