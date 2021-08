Kijk het is natuurlijk allemaal wel een beetje erg enzo, dat gedoe in Afghanistan. Dat er straks weer vrouwen in een kuiltje worden gegooid om stenen te eten. En dat er meneertjes, wiens armspieren worden doorgesneden, worden opgeknoopt met hun eigen sjaal. En dat die evacuatie uit Kabul zo laat op gang is gekomen is ook belachelijk, heeft Sigrid Kaag soms zitten slapen, en was Ank Bijleveld soms weer te druk met Rumikubben, die arme arme mensen in Afghanistan. MAAR! Wie het ook zwaar hebben zijn de mensen in Harskamp, want zij krijgen die tolken en hun families om de hoek. EN DAT WILLEN ZE NATUURLIJK NIET. Afghaanse vluchtelingen zijn de nieuwe windmolens: goed dat ze er zijn, maar wel bij iemand anders in de tuin graag. De halve garnalenproductie van Zoutkamp (1.200 inwoners) is al opgevreten en Harskamp (heel veel SGP, beetje PVV) komt daarom in verzet. Er is al een heuse Afghanen oprotten uit Harskamp-Facebookpagina. "De Facebookpagina heeft dinsdagochtend 129 volgers. Er staat geschreven: ‘Dit kunnen we niet zomaar goedkeuren en ons dorp laten volstromen met vluchtelingen en alle problemen die daar bij horen. Er is op dit moment weinig informatie beschikbaar over hoe dit allemaal geregeld wordt, deze pagina is om informatie te delen en om een tegengeluid te geven." Hartverwarmende actie Harskampers, want jullie hebben óók een heel zwaar leven.

En dan, net als het leed dat de Harskampers wordt aangedaan, nóg een goede reden om de militaire kazerne bij Harskamp niet te vullen met Afghaanse vluchtelingen: die kazerne wordt 'door vrijwel heel de krijgsmacht gebruikt voor de vele schietbanen', zo horen we van tipgevers. Maar nu komen er vluchtelingen. "Resultaat: er mag hier, behalve met het standaard 5.56 wapen (colt c7/8), niet meer geschoten worden. Machinegeweren als de MAG (7.62x51), .50 kaliber en de MINIMI (5.56) mogen niet meer schieten hier. Granaatwerpen is ook uitgesloten." Dat wordt straks gewoon weer PANG PANG roepen naar de Taliban als we vluchtelingen moeten weghalen!

UPDATE: Vierde locatie in Heumen

ZIE JE NOU WEL