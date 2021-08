Er MOET m.i. gediscussieerd worden over immigratie, vluchtelingen, en asiel.

Maar niet nav de Olympische prestaties van Sifan Hassan. Die kun je niets kwalijk nemen.

Begon dit hele gedoe nou eigenlijk met de vraag van Thijs Zonneveld (die was het toch? Of vergis ik me?) over de Snollebollekes? Zonneveld - van wie ik overigens een grote fan ben - zag werkelijk niet in wat er voor kwaads achter zijn vraag school, en ik geloof wel dat zijn verbazing oprecht was.

Maar........ toch lijkt zo'n vraag een heel klein ietsiepietsie op een mini-inburgeringsexamentje. Kijk, ik vraag me af of Zonneveld die vraag ook gesteld had aan bv Shanne Braspennincx, die goud bij het baanwielrennen won. Ik vermoed zelf van niet.