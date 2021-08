Wat gebeurt er precies als je op de laatste dag van je vakantie corona blijkt te hebben. Dan heb je dus wel een testbewijs, maar het is positief! Krijg je dan alsnog de boete? Mag je het land wel in? Of moet je dan enkele weken in het buitenland in een hotel (niet dat die corona patienten willen hebben) of op straat verblijven tot het over gaat?

Mag Nederland zomaar zijn burgers aan de grens weigeren als ze ziek zijn? Dat gaat nogal tegen allerlei verdragen in, verdragen waarvan ons in de afgelopen decennia altijd verteld is dat ze volledig boven de Nederlandse wet stonden. Maar als we burgers met corona niet weigeren - waarom dan nog de moeite doen om te controleren?