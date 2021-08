Volgende maand zitten veel jongeren in de vreemde situatie dat ze volgens de leerplicht naar school moeten, maar nog wachten op volledige bescherming. Ze waren te jong om op tijd de tweede prik te krijgen. Hugo de Jonge heeft op het laatste moment hun prikken wat vervroegd, terwijl met AstraZeneca bleek dat meer tijd tussen eerste en tweede dosis een nuttig effect had.

Voor kinderen onder de twaalf jaar is de situatie nog vreemder. Kan je van een kind vragen naar school te gaan, de hele dag dichtbij andere kinderen te zijn, zonder ze überhaupt de kans te geven op een vaccin? Het is geruststellend dat kinderen meestal niet ernstig ziek worden, helaas valt niet alles op. Ze rennen en spelen wel door, er is geen nulmeting om de schade mee op te nemen.

Het langetermijneffect van corona op kinderen is slecht onderzocht, omdat de prioriteit lag bij volwassenen die overleden of vochten voor hun leven. Hier wordt veel te gemakkelijk de denkfout gemaakt dat ontbrekend bewijs van gezondheidsschade hetzelfde is als bewijs van ontbrekende gezondheidsschade. Het zijn geen melktanden die deze kinderen kunnen kwijtraken.

De fabrikant van het vaccin heeft inmiddels bekend gemaakt dat een derde prik nodig is. Kan je van docenten of medici eisen dat ze de hele dag in drukke, slecht geventileerde instellingen risico's nemen? Zou een goed werkgever niet eerst een derde prik moeten aanbieden? De werkgever is verplicht alle persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.

Coronaherstelbewijzen hebben een geldigheid van 180 dagen. Laat dat even op u inwerken, iemand die corona heeft doorgemaakt, wordt maar zes maanden immuniteit toegedicht. Deze politieke beslissing kreeg achteraf een wetenschappelijke grondslag: Vaccinatie blijkt betere antilichamen op te leveren dan het doormaken van corona, vooral tegen nieuwe varianten.

Ik kan me het gejuich nog herinneren dat de coronacijfers uit het arme India meevielen. Groepsimmuniteit werkt! (Eerder het effect van minder overgewicht en geen toegang tot gezondheidszorg) Het kwam met een prijskaartje; India ontwikkelde onbedoeld de deltavariant, die een stuk besmettelijker blijkt en vorige maand 92% van de besmettingen voor zijn rekening nam.

Zonder deze deltavariant was corona inmiddels een non-issue. Derdewereldlanden niet vaccineren is een enorme strategische fout. Binnen België hebben ze kennis gemaakt met de Colombiaanse variant, zelfs vijf gezonde volledig gevaccineerde ouderen zijn overleden. Het klopt dat corona nooit meer weggaat, elke denkbare nieuwe variant is een kwestie van tijd.

Het kost een paar uur om de genetische code van het virus uit te lezen. Er zijn inmiddels 3984 versies bekend. Daarin staat letterlijk hoe je het virus kunt bouwen. Er zijn maar 23 verschillende aminozuren die uw ribosomen als kralen aan een ketting rijgen. Het gevormde eiwit vouwt netjes op tot werkend virus. Een proces dat inmiddels 20 jaar gesimuleerd wordt.

Binnen de uitkomst van die simulatie zijn de stekels van het virus duidelijk herkenbaar, en atoom voor atoom bekend. Zie bijvoorbeeld deze stap voor stap uitleg van de werking. Aan de bouw is al te zien waarom dit nieuwe coronavirus besmettelijker is dan voorgaande. De stekel kan op drie plekken buigen, en daardoor makkelijker menselijke cellen aftasten en aanvallen.

Die stekel is een opgevouwen reeks aminozuren, waar de mRNA-code direct te bepalen is. Als je dat stukje mRNA-code van de stekels kopieert en injecteert, zal het menselijk lichaam die stekels bouwen en daarmee het afweersysteem trainen en immuniteit opbouwen. Deze gedachte is een uitvinding uit 1990 door Katalin Karikó. Niet alleen geniaal, maar ook zo mooi in haar eenvoud.

Als het moet kost het ontwikkelen van een nieuw mRNA-vaccin een dag. De delta-variant is minder gevoelig voor antilichamen die ontstaan met eerste generatie vaccins. Het afweersysteem reageert slechter omdat het niet op de laatste varianten getraind is. Zou je iedereen vaccineren die gevaccineerd wil worden, wordt een vaccinatieplicht onnodig en de kans op nieuwe varianten lager.

Regeren is vooruitzien. Het is tijd een tweede generatie vaccins te ontwikkelen. Geef de pubers die tegen hun wil nog niet gevaccineerd zijn, maar een paar weken extra zomervakantie tot Hugo de Jonge zijn winkeltje op orde heeft. Produceer tien keer zo veel vaccins, zodat er voor de derdewereld ook genoeg is; stuk goedkoper dan zoals nu hier een extra variant incasseren.

Een numerus fixus op medische opleidingen blijft extreem dom, vergrijzing iemand? De medische zorg liep vast op een tekort aan IC-verpleegkundigen, intensivisten en andere cruciale medische beroepen. Verbeter hun arbeidsvoorwaarden, leidt alle beschikbare nieuwe instroom op en geef hun strategisch een derde prik. Alleen dan kan je het aantal IC-bedden structureel uitbreiden.

Het nationaal programma onderwijs van 8,5 miljard loopt vast op het huidige docententekort. De geldkraan staat open, de mensen zijn er niet. Wel is er een vage menukaart om er een bureaucratisch fiasco van te maken. Behoud de huidige docenten met een stukje vertrouwen, een inflatiecorrectie en een derde prik. Je moet iemand eerst heel houden om hem of haar te behouden.

De onschendbaarheid van het menselijk lichaam begint bij het recht op tijdige vaccinatie.