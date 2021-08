Het is u misschien ontgaan maar de homo-emancipatie is pas dit jaar begonnen en het is heel belangrijk dat Amsterdamse ambtenaren hierin niet achterblijven. Vandaar dit nieuwe standaardwerk (PDF) dat eigenlijk in geen enkel gemeentehuis mag missen. Onderstaand en na de breek alle geboden. Maar hier toch even in tekst onze favo's geciteerd.

Je mag geen "geboren als meisje" zeggen. In plaats daarvan moet zeggen "bij geboorte gezien/ geregistreerd als meisje", want "als iemand aangeeft dat hij man is, en altijd is geweest, respecteren we dat en zeggen niet dat diegene daarvóór een vrouw of meisje was. Hij was een man of jongen, maar geregistreerd en opgevoed als meisje." En het zelfde geldt voor 'geboren als jongen'.

Je mag geen "seksuele voorkeur" zeggen want "het woord voorkeur kan de indruk geven alsof iemand ervoor kiest om op bijvoorbeeld vrouwen te vallen, terwijl dit geen keuze is."

Je mag geen "homoseksueel" zeggen want "homoseksueel verwijst alleen naar homoseksuele mannen". Ja, dat is dus volgens de Van Dale in ieder geval onjuist: homoseksueel betekent in het Nederlands namelijk gewoon "met seksuele gevoelens voor leden van het eigen geslacht", en dat geldt dus evengoed voor vrouwen.

Je mag geen "vaders en moeders" zeggen want "Net zoals dat sommige mensen zich niet herkennen in de hokjes man of vrouw, herkennen sommige mensen zich ook niet in hokjes als vader of moeder."

