Knuffelen (Japanse naam: judo)

Dan heet je dus Henk Grol en dan heb je een paar jaar getraind voor een potje knuffelen op de mat. Doe je aan waterpolo moet je tachtig wedstrijden spelen, ook al ben je al lang en breed uitgeschakeld voor de medailles, maar bij judo kun je na twintig seconden aan je pakje peuteren weer opdonderen naar huis. Het is een afgrijselijke kijksport en voor de mensen thuis is het volstrekt onbegrijpelijk. Zo gaat het: "Oooo daar is Henk Grol op de tatami! Jaaaa het is ritsu-rei! Iedereen heeft een ongelooflijk bruine slib! Scheidsrechter roept hajime! O jaaaa het is een strafje hier en een strafje daar! Passiviteit voor iedereen! Twintig seconden! Waza-ari! Henk ligt op z'n rug! Ippon! Scheidsrechter roept hansoku-make! Vier jaar trainen naar de kloten voor twintig seconden knuffelen met een of andere vage Oezbeek! Het is vreselijk! Wat een sport voor wijven! Iedereen gaat naar de grond zonder techniek! Scheidsrechter zegt mate!" En dan mag je naar huis, een uurtje voor lul zitten aan de tafel bij Cumberto, en dan krijg je daar ook nog eens een straf voor passiviteit.

Al het zwemmen behalve 100m vrije slag

Knap hoor, dat een gorilladier uit de Verenigde Staten achthonderd medailles haalt bij het vijftig meter zwemmen op de borst, honderd meter zwemmen op rug, tachtig meter zwemmen als een dolfijn door het water, vierhonderd meter wisselend zwemmen met z'n viertjes, vierhonderd meter wisselend zwemmen met z'n viertjes met twee vrouwen, honderd meter zwemmen op de zij en de helft achteruit, tweehonderd meter op de rug en dan op de borst, vierhonderd meter op de borst en dan schoolslag en dan als een dolfijn. Er is maar één afstand die telt: de honderd meter vrije slag. Daar geldt het recht van de sterkste. En de rest is, okee ook behalve die marathonsessies in het meer, gewoon een gelukte lobby van de zwembobo's om meer medailles te kunnen schrapen, zodat er altijd een of andere waterwandelaar 'de grootste olympiër van het toernooi' is. Niet in ons boekje. Zwemmen = overkill.

Steeplechase

Weet je wat we gaan doen? Allemaal net alsof we wegrennen voor de politie en dan pleuren we onderweg lukraak wat troep op de baan waar je overheen moet springen. Je kan er in principe gewoon omheen maar nee, iedereen moet hutjemutje over zo'n lullig balkje hupsen. En dan voor extra effect mag iedereen een stuk afsnijden en hoepla, daar ligt een waterbak, waar allemaal mannen en vrouwen in korte broekjes overheen proberen te springen want er ligt (mogelijk) een krokodil in. Als je valt moet je snel wegzwemmen want dan komt de krokodil je halen.

Paardjerijden (neppaard)

Jippie Ja Hee, cowboy! Lang geleden in het Wilde Westen wilde de zoon van en cowboy ook paardjerijden, net als zijn vader, maar hij was pas 14 en u weet: in die tijd mocht je niks als je 14 was. Enfin, de zoon van de cowboy vond een boomstam met wat hengsels en zo kon hij oefenen op écht paardjerijden. Alle jongens in zijn klas lachten hem uit, die totale miet, maar dat maakte de ster van ons verhaal niks uit. Hij gaf zijn 'sport' een deftige naam, 'paardvoltige', en vele jaren later staan er nog steeds mannen met bobbeltjes in hun broekjes voor lul door het doen van trucjes op een dood boompje.

Herenstofzuigen

Allemaal bekakte joekels met namen als Jip en Joep die met gesponsorde Dyson V10's met kromgebogen rug achter een stuk stof aanhollen. Je mag helemaal geen zak: het stuk stof mag de voet niet raken en als je daadwerkelijk iets fout doet krijg je van de scheids, meestal gewoon een vader van een van de spelers, een groen driehoekje, de verdrietigste kaart in de sportwereld. Na afloop heeft iedereen last van z'n rug en van de weeromstuit gaan ze maar meiden vingeren in het fietsenhok, en dat noemen ze dan 'hockeyfeest'. Drama.

Mannenvoetbal

Wat is nou topsport waar niet de beste spelers aan meedoen? Juist, dat is geen topsport, dat is gewoon recreatievoetbal op de camping in Groenlo. Pierre van de animatie deelt twee teams in, probeert de goeden en de kneuzen evenredig te verdelen, en dan wint Team A met 11-0 en na afloop gaat iedereen aan de patat met mayonaise. Mannenvoetbal op de Olympische Spelen moet zo snel mogelijk geschrapt worden, want het is een oninteressante en onbelangrijke competitie met onbeduidende spelers uit de B-garnituur. Toen wij in 2008 een dispensatiespeler mochten opgeven kozen wij de voetballende kermisknuppel Gerald Sibon en dat zegt alles over het niveau van het voetbal op de Olympische Spelen. Het is niveautje Gerald Sibon.

Wandeltochtje maken

Ja jongens, laten we eens zo langzaam mogelijk zo snel mogelijk van A naar B komen. Dan doen we niet hardlopen, want dat gaat te snel, en dan doen we ook niet wandelen, want dat gaat te langzaam. Maar iets ertussen. Gewoon lekker wandelen, maar dat dan wel zo snel mogelijk. Minder snel dan hardlopen, maar wel sneller dan wandelen. Snelwandelen dus, een sport voor totale idioten die te weinig rust hebben om lekker te wandelen, maar die ook geen zin hebben om hard te lopen. Of daar te lui voor zijn. En dus gaan ze snelwandelen, een sport waarbij het lijkt dat alle deelnemers een ongelooflijke drol in hun broek hebben.

Stokjespringen

Hee Piet, leg jij eens een latje op 5 meter, en dan komt Sjakie eraan met een lange lucifer, en die springt er dan overheen. Misschien breekt het luciferstokje wel, dan ben je af. Maar als je over het stokje springt, dan heb je allemaal kwaliteiten waar je in het leven heel veel aan hebt. Want dan spring je over 5 meter. Als er dan een kat op het dak zit, en die moet eraf maar je hebt geen ladder, dan spring je gewoon lekker met je stokje op het dak. Hup, kat eraf, en dan laat je je vallen op een mat. Helemaal geen probleem.

Kermispistooltje schieten

Zullen we ook iets doen wat in het echt verboden is? JAAAA LATEN WE DAT DOEN. Laten we met een kermispistooltje schieten! COOL OP EEN BEWEGEND DOEL? Nee gewoon op een papiertje! En het pistool zegt ook geen pang, maar floep. De schutter staat een beetje ongeïnteresseerd met de hand in de zak want dat is goed voor de stabiliteit. Floep floep floep. Ja hoor, goed geschoten Denise, hier heb je een gouden medaille.

Golf

Nou Dirk-Maurits, probeer jij maar eens een balletje in het holletje te proppen. En als dat is gelukt mag je met je hand in het hol. De beste profspelers doen niet mee want voor hen is balletjeslaan op de Olympische Spelen helemaal niet interessant. Je hoeft er ook helemaal niet hard voor te trainen of naar toe te werken, het is gewoon een toernooitje tussendoor. Ach, en als je niet wint, dan maakt dat ook helemaal niet uit. Na afloop in het clubhuis lekker sigaren roken en whiskey zuipen amice.