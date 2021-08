Vroeger, voordat elektrische auto's, vervelend piepende lane departure warning systems en knopjes voor automatische fileparkeerfuncties het plezier uit het klassieke automobiele leven wrongen, kon je het internet nog iedere dag helemaal uitlezen. Dat kan niet meer. Het is een brave nieuwe wereld waar overcorrectie op afwijkend gedrag de norm bepaalt, en het internet met meer postmoderne zedigheid vult dan je ooit zult kunnen (of willen) bijlezen. Dat is een lange, ietwat OK Boomer-ish disclaimer om te erkennen dat we niet weten hoe oud een jaar oud, tamelijk hilarisch filmpje plaatsen van een man - een Amerikaan uiteraard - die zijn Tesla onbedoeld tot een soort hybride heeft omgebouwd. Maar het is vooral een inleiding voor het drieluik na de lees verder, waarin een aantal analoge grease monkeys in een vlot gemonteerde huisvlijt-video een sloop-Tesla ombouwen tot een fossielgestookte V8. Wholesome.

1. Een koopje van de sloop

2. Stick shift er in voor het echte rijden

3. Fire her up!