Femmes for vaccines

De hele wereld en z'n Mutti Merkel verrast vorig jaar, door de vaccindeal van de zorgministers van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië met AstraZeneca, die GeenStijl vrijdag reconstrueerde. Echt! Oh nee, toch niet: Melinda van de Bill en Melinda Gates Foundation wist het al lang. Van Rutte. Die vertelde haar in een telefonisch onderhoud al op 26 april over de plannen over het inkoopverbond dat later werd gedoopt tot de Inclusive Vaccine Aliance (IVA). Dat weten we dankzij actieve herinneringen, 'om niet' gedeeld in een mailtje van de Bill & Melinda Gates Foundation, dat meteen na de deal met AstraZeneca in de dienstpostbus van het ministerie van Volksgezondheid ploft.

Veel is niet op te maken uit wat tot nu toe is vrijgegeven in gewobde documenten. Wel lijkt ‘ze’ van Bill en Melinda nogal verrast door het akkoord met AstraZeneca: 'Graag asap een telefonisch onderhoud', is het dringende verzoek. Dat vindt drie dagen later plaats, getuige deze openbaar gemaakte passages uit de voorbereidende notitie. Er moet nog veel meer zijn over de ondelinge contacten, daar ligt een schone controlerende taak voor Kamerleden. Want we willen de WOB-ambtenaren van Hugo zoveel mogelijk ontlasten, die hebben het al zwaar genoeg. Het is wel even nodig, want volgens de officiële tijdlijn (pdf) van Hugo en Mark spraken de vier EU-ministers pas vanaf half mei over de samenwerking. #Teamkaag Buitenlandse Zaken werd immers op 5 juni nog voorgehouden dat het allemaal 'op hele korte termijn en in zeer kleine kring' was gefixt allemaal.

Dat de Gates'jes er zo dicht bovenop zitten, heeft vermoedelijk geen filantropische insteek. De bedenkers van het vaccin in Oxford waren namelijk van plan om het goedje patentvrij aan te bieden aan fabrikanten. Daar werd een stokje voor gestoken, ook Hugo ging er niet in mee. Wat er met je merk gebeurt als Bill & Melinda boos worden lees je in NRC: Hoe AstraZeneca de vaccinrace verloor en een B-merk werd. Belangrijke passage hieronder, die verwijst naar Forbes:

ACTIEVE HERINNERING UPDATE:

Mark & Mel kennen elkaar al langer: in deze Facebookpost uit 2017 is Melinda in het Torentje te zien. De lunchpica van Melinda met Sigrid Kaag (zelfde tripje, 16 en 17 november 2017) is er ook nog.

NIEUW: GeenStijl Onderzoekt. Helpt u mee?

Het ontbreekt in dit land aan kritische journalistiek. Zelfvoldane, innig met politieke partijen verweven publieke omroepen. Samenklittende uitgeverijen die door de staat betaald worden, onvoorwaardelijk links leunende journalisten die pluriformiteit niet herkennen als het in hun gezicht geslagen wordt en dus "het klimaat", "de migratie" of "de EU" als voldongen feiten behandelen die geen kritiek verdragen. Een overheid die onder de Rutte Doctrine alles zwart/wit weglakt in Wob-verzoeken, de burger het zicht op beleid belemmert en de soevereiniteit hoeksteen voor hoeksteen uitlevert aan supranationele "belangen".

Wat kunnen wij daar tegen doen? Niet alles. Maar wel iets. GeenStijl is een klein bedrijf met een groot bereik, dat surft op de waan van de dag. Onder die golven willen we naar parels duiken. De onderste stenen zoeken. Daar heb je duikers voor nodig, met expertise, tijd en geduld. Dat kost geld. Geld dat bij ons niet tegen de plinten omhoog klotst. Want geen staatssteun. Want niet woke. Want geen grote corporate suikerooms. Wil u meer, of minder onderzoek onder de oppervlakte? Dan kunt u dat regelen. U doet een duit in het zakje, wij zetten Wobbers en Gravers in.