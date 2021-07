Zo jongens, wat een dag hè? Tijd voor hard nieuws. De gevlamde grasuil. U weet wat dit betekent. We mogen er vanavond weer op, en misschien wel zonder condoom, wat kan ons het schelen. Om het te vieren. Om het leven te vieren. De gevlamde grasuil, u denkt dat het een uil is maar het is een of andere kaki stinkvlinder, is tóch niet uitgestorven. Er zit ineens een school van die beesten in Zeeuws-Vlaanderen. Hoe kan het dat die knakkers nu ineens worden aangetroffen? "'Waarschijnlijk wordt er gewoon niet naar gezocht', zegt Klootwijk. 'Het is ook een nachtvlinder hé'." We zijn dolblij dat de gevlamde nachtuil uit de anonimiteit en uit het nachtleven is gehaald. Bedankt voor alles wat je voor Nederland hebt gedaan, gevlamde grasuil.