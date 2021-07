Hahahaha. Ondertussen. Fraaie prestaties aan Nederlandse zijde. Het vertaalt zich nog te weinig in medailles, maar in de breedte zit het over het algemeen wel snor. Vierde op de triatlon, echt, dan ben je een topper. Net even voetbal en handbal gekeken. Dames handbal zit geramd, fantastische keepers, maar het voetbal is zorgelijk.

Sherida Spitse wordt node gemist. Er is achterin geen organisatie. De VS zijn de volgende tegenstander en winnen daarvan is belangrijker dan de gouden medaille. Die counters doen het fantastisch, genoeg meiden die kunnen scoren. Maar achterin is dus meer felheid nodig.

Het zwemmen is gelukkig nog lang niet afgelopen. In de dressuur ligt op de individuele nummers nog het nodige in het verschiet. En met bondsbobo's weet je het maar nooit, maar qua pech zouden we als Nederlandje toch echt aan onze tax moeten zitten. Stuur die gasten anders alvast naar huis. Geen coach of sporter die er een traan om zal laten.

En wat is dat met Simone Biles? Amerikanen die falen op het mentale moment supreme. Dat is op zijn zachtst gezegd hoogst ongebruikelijk.