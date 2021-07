"En kijken wat er gebeurt. Dat is het bestaansrecht van elke man." (Spartacus, 2021)

Waarom is er de laatste jaren zo'n influx aan vrouwachtige jongemannen? Weke stadse kneusjes? Omdat deze niet goed rondkijken en waarnemen? Heeft de techniekfilosoof Albert Borgmann dan toch gelijk met zijn apparaten-paradigma? De theorie dat techniek de neiging heeft steeds meer beschikbaar (d.w.z. alomtegenwoordig, veilig, onmiddellijk, gemak) te worden, en daarmee gebruikers ontzorgt. Dit ontzorgen betekent dat er stappen worden weggenomen waarbij de gebruiker in contact stond met zijn directe omgeving. Een geheel beschikbare technologie betekent dus dat een gebruiker geheel losgekoppeld is van zijn natuurlijke omgeving. Bijv. het product warmte: vroeger op de blote klompen boom kappen, hout kloven, vuur stoken, midden in de elementen. Nu: draai aan de thermostaat. Of plaatsbepaling: vroeger kijken naar omgeving, nu kijken naar gps-coördinaat.

Met dit gegeven en de stelling van Spartacus is het natuurlijk snel duidelijk waarom er in de stad zoveel weke kneusjes rondlopen: ze hebben minder interactie met de omgeving nodig om hun producten te hoeven genieten. Dit in tegenstelling tot vissers en boeren.