Ja, leer ons onze doelgroep kennen. Want dit vinden jullie de mannen maar al te mooi. En terecht, want als we geen stenen van 3,500 kilo van een berg mogen rollen om te kijken wat er gebeurt, waarom worden we dan eigenlijk nog wakker 's ochtends. In het artikel waarin deze mannentaak heel laf wordt opgehangen aan klimaatverandering lezen we: ""Where a rock will land, how it will bounce, how high it will jump … we can answer all that," said physicist Andrin Caviezel, one of the scientists tracing the cartoon-colored orbs down Schraubachtobel Mountain, near Switzerland's eastern border with Liechtenstein. Though the team's test rocks started from the same spot, they each took a different path. The orange orb got trapped behind a tree stump. The pink one broke through a stone barrier to land, chipped and battered, in a stream bed. "We took bets on whether they would get stuck or not," Caviezel said, laughing. "I lost.""

Gewoon makkers die makkeren dus. En dat werk is allemaal enorm belangrijk, want na honderden rollen hebben ze genoeg data waarmee hun computer het rolpad tot op de meter nauwkeurig zou kunnen voorspellen. En dan kun je je huis dus op tijd verplaatsen voordat er weer een kei doorheen sjeest.