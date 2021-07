'Grenzen' zijn een achterhaald iets waar téveel voorwaarden én privileges aan verbonden zijn. Een grens hoort geen hek te zijn. Een grens hoort humaan te zijn. Als je over de theoretische grens heengaat met 300 man (ditmaal) dan hoort in mijn optiek niet het recht te gelden van het land. Wél de mensenrechten uiteraard. Maar als je een land betreedt volgens de huidige regelgeving en dan gelijk je rechten opeist en de ellenlange procedures, dan klopt het gewoonweg niet.



Het is niet gek dat zij het massaal doen. Áls het lukt, en je hebt het geld voor de overtocht en durft het risico te nemen, wachten er zóveel privileges op je te wachten. Tot gezinshereniging aan toe. Maar zelfs in Parijs centrum (bijvoorbeeld) troep verkopen is nog altijd beter dan in de zandbak zonder voedsel voor je gezin te leven. 'We' hebben het zelf aantrekkelijk gemaakt om 'hier' heen te komen. Als je 1000 km verderop (als voorbeeld) een leven kan leiden met alle gemakken van dien en gezondheidszorg die ongekend is, is het niet gek dat ze dit doen massaal.



Humanistisch gezien zijn de verschillen dan ook te groot in combinatie met de huidige vervoersmogelijkheden en té aantrekkelijk om de 'gok' te wagen. In de basis heeft dat door de huidige regelgeving ernstige gevolgen. Voor zowel de 'gelukzoekers' als de bewoners van een 'land'.



Hekken, marineschepen enz. enz. is paniek symptoom bestrijding. Ik heb een pokke hekel aan de EU maar áls we dan 'gekozen' hebben om als EU de zaken te willen regelen dan hoort het beleid een ontmoedigingsbeleid te zijn hier naar toe te komen en dat betekent de regelgeving aanpassen.



Aan de ene kant staan 'we' toe als EU dat een lidstaat de homorechten niet in acht neemt en aan de andere kant laten we massaal migranten binnen (voornamelijk mannen) die alles opeisen waar ze volgens ons eigen verzonnen regels recht op hebben.



Kortom. Stoot Melilla af. Het ís geen Europa qua grondgebied. Lesbos en alle andere 'landingspunten' geen hekken eromheen of wat dan ook. Laat ze maar voelen dat wanneer ze illegaal hierheen komen ze geen enkel recht hebben. Alleen de basis. Water, brood en gezondheidszorg wanneer het laatste uiterste noodzaak is de eerste drie dagen. Schepen klaar laten staan en ze linea recta weer afzetten op het strand van Noord-Afrika. Kost ook wat geld maar als je dat structureel weet te doen is dat een beter ontmoediging dan aan blijven pappen.