Van alle Waddeneilanden die we in Nederland hebben, is Ameland het vierde. En daar stinkt het nu enorm vanwege een tsunami van miljoenen aangespoelde harige mosdiertjes op het strand. Volgens neusgetuigen op Omrop Fryslân stinkt het "vreselijk" of zelfs "heel erg" dus u kunt wel nagaan hoe het dan ruikt. Het harige mosdiertje heette vroeger trouwens de harige vliescelpoliep en harig mosdiertje klinkt misschien iets minder erg dan harige vliescelpoliep, maar ze stinken nog net zo hard. Zo ziet u maar weer dames, en heren ook: niemand zit te wachten op harige mosdiertjes (of harige vliescelpoliepen). Aannemer Gerjan Spoelstra is druk bezig om de harige mosdiertjes op te ruimen. Gelukkig maar.