“An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn't happen today.”

― Laurence J. Peter

Het succes van de economen kan je ook afmeten aan de andere voorspellingen die ze doen. Neem b.v. het CPB. Die rekenen alle programma's voor de verkiezingen door en na de verkiezingen blijkt het toch niet te kloppen.

Oh, en Karl Marx zei: “Economists are the scientific representatives of the bourgeois class.” (maar dan in het Duits natuurlijk....) Economen zijn niet "scientific", maar Kareltje had wel meer dingen niet goed.