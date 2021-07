De 12-jarige Forumpadvinder Gideon van Meijeren had gisterenavond de demissionaire minister-president tuk op een leugentje. In de zoveelste eindeloze traanrede in de Ridderzaal over kejona, kwam de FvD'er aanzetten met een brief van Rutte aan Klaus Schwab, waarin de beroepsbabbelaar van de vvd de WEF-booswicht bedankt voor het toezenden van zijn boek. MAAR RUTTE ZEI EVEN DAARVOOR DAT IE DAT BOEK NIET KENDE. Waarop de PATHOLOGISCHE LEUGENAAR moet bekennen dat hij het boek niet van kaft tot kaft heeft gelezen, maar wel een bedankbriefje heeft laten sturen aan de auteur. Want ook in politieke beleefdheid schuilt meestal een leugentje.

Gideon werd samen met alle hoge verwachtingen die mensen over Kamerleden zouden kunnen koesteren door de hopman van Forumland het graf in geprezen voor zijn grootste ontmaskering "(zo trots!"), maar wat ons vooral bij zal blijven, is hoe Fleur Agema tijdens deze uitwisseling over de linkerschouder (voor de kijker rechts) van Gideons verbale bende probeert haar gezicht in de plooi te houden maar het niet volhoudt, steeds roder kleurt en nog net niet in schaterlachen uitbarst. Over aanstekelijke situaties gesproken. Overigens, vergeet dat briefje: het echte nieuws is dat Rutte "alle" complotvideo's over 9/11 kijkt op YouTube!

Grootste Politieke Onthulling Allertijden Ooit

Hij zette Rutte alleen niet voor het blok, Fleur