Nou mensen. Dat was het weer. U heeft twee weken pilsbier mogen drinken in de kroeg en openlucht. Maar dat is weer voorbij hoor. Vandaag ging Groningen van Groen naar Geel (map opklikken voor groot), want alle studentenhuizen hebben elkaar in het gezicht geblafhoest na de Mallorca eindexamenreisjes van hun kleine broers en zussen. ECDC-map met DONKERROOD Spanje/Portugal hierrr. Kaart van Nederland met monstercurves voor Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Leiden DAARRR. Hugo de Jonge snapt er helemaal niets van hoe dit allemaal kan, een stijging van 227% in 1 week, maar wij wel hoor. Veel te vroeg versoepelcadeautjes uitdelen aan mensen die over ToeslagenAffaires zaten te jengelen, en vooral heel veel vliegtuigen uit India Delta laten landen op Schiphol. Tot zo, op het terras. Nemen we er nog 1. Adiós verkansie. De sletzomer van 2021 gaat NIET doorrr. Morgenavond Persco!