Mijmeren is mooi, zo op de donderdagmorgen waarde Pritt.



Realiteit is dat het ene het andere altijd hard ondersneeuwt en dat terwijl het hele land en alle spotlights zich nu op de, door de media benoemde, aanslag op Peter, we gebukt gaan onder een demissionair kabinet dat heimelijk, gauw de deur heeft opengezet om bewezen terroristen terug te halen uit de voormalige islamitische staat.

In de kantlijn is het bijzonder raar nu het om Peter gaat, het ineens geen verwarde eenling betreft, die of een 18 jarige knul van zijn fiets, het leven uitprikt, of allah akhbar roepend mensen de keel doorsnijdt of een verwarde suikerspiegel die Joden aanrijdt voor Amsterdam CS, waar alle camera's opeens niet werkten etc, etc, etc.



Dit land is in 20 helemaal kapot gemaakt en het wordt allemaal nog veel en veel en veel erger. Maakt u zich de borst maar nat.