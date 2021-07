Cijfers om blij van te worden. In 2020 daalde de stikstofdepositie met negen procent ten opzichte van een jaar eerder en de concentraties stikstofdioxide in de lucht lagen afgelopen jaar zo'n twintig procent lager dan het jaar daarvoor, zo jubelt het RIVM. En fijnstof pakt dezelfde weg naar beneden. Het kost een kleine pandemie, maar dan heeft u ook wat. Uiteraard zijn deze cijfers mede mogelijk gemaakt door massaal thuiswerken en nauwelijks nog leuke dingen doen, maar dat mag de pret niet drukken. Dat China ondertussen overcompenseert door iedere inwoner zijn eigen kolencentrale te geven, negeren we voor het gemak ook maar even. Want de stikstof-R ligt onder de 1 en daar moeten we van profiteren voordat de Excel-staarders doorhebben dat we dit jaar gewoon weer massaal in de auto stappen. Dus wat gaan we eerst bouwen? Die gluurtoren in Eindhoven? Die 013 in Tilburg? Die rooftopbar in Utrecht? Of toch weer gewoon dure yuppen-nieuwbouw? Doe gewoon allemaal, want dit land kan weer open!