Ik kijk daar iets anders tegenaan. Achteraf gezien had elk soort mens, elke bevolkingsgroep de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. 'Wij' hebben mensen in de zandbak het internet toegesmeten. Dat was te snel. En dat is één voorbeeld van de oorzaak van de problemen in dat 'paradijs'. De wereld had moeten bestaan uit verschillende paradijsjes. Voor elk gebied het eigen paradijs. Ook al leven mensen op ons 300 jaar terug. Dan nóg kan dat een paradijs zijn.