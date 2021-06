Ik heb vroeger met vrienden toen ik twaalf was eens keien op het spoor/ de rails gelegd. Intercity eroverheen en een noodstop. Heel 030 centraal ontregeld en urenlange vertragingen tot gevolg. Om nog maar te zwijgen over de duizenden reizigers die de dupe waren van onze 'grap'. Toen ik het s'avonds het aan de tafel hoorde dat het in het nieuws was geweest van mijn vader kreeg ik enorme wroeging. Dag later op eigen houtje het politiebureau Paardenveld binnengelopen en het opgebiecht met tranen in mijn ogen. Witheet waren de twee agenten die mijn verhoor afnamen. Benoemde alles wat er kon gebeuren en hoe compleet achterlijk mijn gedrag en van mijn vrienden was geweest. Noteerde alles en zeiden er aan aangifte van te doen. Vervolgens 'mocht' ik een uur in de cel zitten met de mededeling dat ze mijn ouders in gingen schakelen. Wellicht ook de kinderbescherming en er een kans zou zijn dat ik de jeugdgevangenis in moest en uit huis geplaatst zou worden. Het uur leek wel 24 uur.



Na het uur kwamen ze mij halen en zeiden dat ik mocht gaan maar binnenkort meer zou horen. Eenmaal bibberend thuisgekomen alles opgebiecht aan mijn ouders die ook nog eens pislink werden maar wel aangaven dat het goed was geweest dat ik eerlijk was geweest en initiatief had genomen.



Na vijf nachten niet kunnen slapen heeft mijn moeder een afspraak gemaakt met één van de agenten. Terug op het bureau zat hij met een norse blik ons op te wachten in de verhoorkamer. Toen we eenmaal zaten pakte hij een blikje cola en zette het voor mij neer. 'Jongen. Het is méga achterlijk en dom geweest wat je gedaan hebt. Maar door zelf actie te ondernemen naderhand is dat wel duidelijk bij je volgens mij. Laat dit dus een énorm wijze les zijn voor je en niet nogmaals gebeuren.



Half jankende van de stress en zenuwen dronk ik mijn cola op. Maar het was de laatste keer dat ik door eigen toedoen met de politie in aanraking ben geweest.



Ik hoop dat deze idioten ergens hetzelfde inzicht krijgen.



Voor de rest heeft niemand een kudt aan dit hele verhaal maar 'hey!' heb je wat te doen gehad tijdens de lunch.



/mand