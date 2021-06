:

Tegen de tijd dat de accu's versleten zijn is de waarde van die tupperwarebakkies al zover gedaald dat nieuwe accu's plaatsen duurder is dan een nieuwe halen. Dus gaat ie door de shredder. Hebben we het nog niet gehad over de planned obsolence die ingebakken zit in het besturingsysteem, fabrikanten die geen updates meer doen en al de rest van de vuile trucjes die tegenwoordig gebruikt worden om u aan het kopen van nieuwe spulletjes te houden. Ik rijd zelf in een ouwe modeo uit 2000, die rijdt nog als nieuw zonder gezeik en ik wil die tesla wel zien die 'm dat nadoet. Na 20 jaar is die tesla een hopeloze baksteen, accu's allang rot, os overleden en onder de plasticmeuk is alles weggerot. Het is en blijft een amerikaanse klotebak, kijk maar eens goed van dichtbij naar de afwerking ervan, het is uien met slagroom zolas we gewend zijn van de amerikanen.