Allo, allo, ici Sylphain Ephimenco. Brisante column stond van de week al in papieren Trouw, maar dat konden we niet lezen omdat we geen Trouw-abonnement hebben. Staat toch nooit wat leuks in, op Ephimenco en Kleis Jager na. Gelukkig gooit Ephimenco al zijn columns gratis voor iedereen te lezen op Facebook, waarschijnlijk omdat hij zelf ook wel snapt dat niemand Trouw leest. Brisante column in kwestie gaat over de Franse Lale Gül, genaamd 'Mila'. U kent haar wel: 16-jarig meisje dat in een Instagram-filmpje had gezegd (wij citeren slechts): "De islam is een schijtreligie, de Koran is één en al haat en ik steek graag mijn vinger in het poepgaatje van Allah" (wij citeerden slechts). Geen enkele moslim was gekwetst want moslims zijn niet zo snel gekwetst Als reactie ontving ze meer dan 100.000(!) ernstige bedreigingen vol vrede en tolerantie en natuurlijk veel adhesiebetuigingen van moslims die blij zijn met de vrijheid van meningsuiting en vrijheid in de democratisch rubriek Frankrijk . Tegen die bedreigers, waar overigens ook een hoop atheïsten en christenen tussen zitten, waarschijnlijk uit dwingende deugmotieven, wordt nu een rechtszaak gevoerd en omdat het allemaal in het Frans is en Sylvain Ephimenco elk jaar naar Frankrijk op vakantie gaat kamperen kan hij dat moeiteloos volgen en verstaan. En vertalen, zoals onderstaand dreigement, slechts één van de +100.000(!) dreigementen. We willen graag dat u het ook leest want anders heeft Ephimenco het helemaal voor niets vertaald, en zo leuk is het nou ook weer niet om dit soort haat te moeten vertalen. Bovendien geeft het meteen een goed beeld van de nachtmerrie waarin deze 16-jarige 'Mila' is terechtgekomen, alleen maar omdat ze gebruik maakte van haar grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Een vrijheid van meningsuiting die al sinds het afslachten van de complete Charlie Hebdo-redactie in Frankrijk alleen nog maar op papier bestaat. (In welk EU-land niet eigenlijk.) In Frankrijk is dat trouwens allemaal de schuld van 'islamofobie', aldus de bij jongeren populaire nieuwe Nederlandse politieke partij Volt, maar dit terzijde. Nu even snaveltjes toe en oortjes open, Grand-père Ephimenco fume un pipe:

"Sterf jij hoer als ik je adres vind kom ik je keel doorsnijden je gaat je ingewanden en die van je moeder opeten vuile teef we gaan je vermoorden wijf we gaan lachen als ik je kom verkrachten je gaat God smeken je gaat voelen hoe mijn grote l.. uit je ogen zal komen hoer ik kan niet wachten tot je sterft ik wil je horen gillen als een zeug zie je mijn mes je gaat hem in je keel voelen ik snij je in stukken en als je dood bent verkracht ik je vuile lesbische teef. We gaan je moeder pakken we gaan allemaal over haar heen we verbranden je gezicht met zuur en dan je tieten we snijden je keel door vuile hoer ik ga je levend begraven je afslachten we vinden je wel en we vermoorden je je zult lijden voor je sterft. Het is slechts een kwestie van tijd voor we je vinden."