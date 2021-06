Belangrijke waarschuwing van het RIVM. Als iedereen tijdens de Grote Sletzomer van 2021 met elkaars hammer aan het dancen is, kan het R-getal van chlamydia, gonorroe en syf EXPONENTIEEL STIJGEN. Nog even en Dit Land moet zuchten onder Algehele Seksuwele Lockdown. Zou wel mooi zijn op zich. Dat al die geprikte boomers die nu met hun Hugo de Jonge Corona App de wereld overvliegen straks uit solidariteit met de promiscue jeugd nog een jaartje extra binnen moeten blijven. En dat er dan een vaccin komt, dat in plaats van in verpleeghuizen als eerste wordt uitgedeeld in dark rooms, gangbangkelders en de kantines van de NOS en D66. Illegale huisfeestjes van zestien klaverjassende bejaarden die verklaren dat ze 'toch immuun' zijn voor een druiper. Een 14-delige TELEAC-cursus op joetjoep met Diederik Gommers en Ernst Kuipers die bij elkaar laten zien hoe je een condoompie om je lus rolt. Wekelijke technische briefings van Kim Holland. Irma Sluis die allemaal vieze gebaren moet leren voor de nieuwe persconferentie. Mark Rutte die niemand kan dwingen, maar toch dringend adviseert om je handen helemaal stuk te wassen na het fisten. Allemaal dansleraren bij Café Weltschmerz die gaan uitleggen dat we als mensheid moeten accepteren dat genitale wratten nu eenmaal bij het leven horen. Dit wordt awesome. Kom op rondnaaiend Nederland. Wip ons die vierde golf in.