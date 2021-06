Onbegrijpelijk dat iedereen hier Orban zo zit te verdedigen. Even uit het aangehaalde artikel van de Hungarian Conservative: "By leaving sexuality out of school, we remove only one of these factors of influence, but a big one nevertheless, and let kids decide for themselves—fortunately when they can assess the full weight of the situation".

We verzwijgen homoseksualiteit, zodat iedereen zijn eigen keuzes kan maken. Hier gaat het om: ook neutrale lessen over sexualiteit (zoiets als "je kunt op het andere geslacht vallen, maar er zijn ook mensen die op hetzelfde geslacht vallen, dat is normaal") gaan lijden onder deze wet.

Geen definitie van wat "promoten" is --> scholen gaan aan de veilige kant zitten --> geen neutrale voorlichting over (homo)sexualiteit --> ellende.

En is het in Nederland nou echt zo slecht gesteld? Wiens kinderen wordt hier opgedrongen om een geslachtsverandering te ondergaan? Is het niet belangrijk dat we kinderen leren dat iedereen zijn/haar eigen keuzes maakt, waaronder homoseksualiteit en transseksualiteit ook gewoon vallen?