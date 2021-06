: Hume, ik zeg niet dat een beetje extra gegevens of info uitwisselen geen probleem hoeft te zijn. Ik zeg wel dat je niet kunt kiezen in deze maatschappij of je wel of geen info wilt geven. Nee, het feit dat er, ongevraagd, van iedereen en vooral van de gewone man gegevens ongevraagd worden verzameld is niet automatisch goed. Ik ben er tegen want wie wil dat een anoniem iemand of organisatie info over jou bestudeerd? Nee, dat mensen worden vermoord op deze aardbol, en vaak niet eens voor een dubbeltje, is moreel verwerpelijk. Als het moorden meer wordt, ben ik wel bang voor want mensen zijn zo onverdraagzaam geworden, blijft de morele grens tussen 'goed' en 'kwaad' alsnog bestaan. Die morele grens kan niet uitgebreid worden, wij zijn en blijven mensen. Daar hebben we gelukkig wetten voor waar we houvast aan hebben. Maar dit digitale tijdperk is volkomen nieuw en vraagt om nieuwe wetgeving. Tot die tijd kan iedereen gewoon info graaien over van alles en iedereen. Pas als er ééntje toevallig tegen de lamp loopt en een individu ziet kans daar rechtmatig tegen op te treden staat het in de krant. Maar wat er dagelijks 'verhandeld' wordt aan gegevens van mensen waar wij geen weet van hebben is enorm. Ik maak me er niet meer druk over. Zit niet op social media, ben gelukkig van Linkedin afgegooid omdat ik commentaar had op halfblote Surinaamse dames die allemaal aan de Anton de Kom Universiteit schijnen te studeren. Lig er absoluut niet wakker van.