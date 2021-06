"Toegangsbewijs voor festival of club: 'Er is altijd een groep die dit niet accepteert'", kopte de Staatsomroep gisterenavond. Een kop die insinueert dat degenen die medische apartheid afwijzen, eigenlijk de bad guys zijn. Die groep bestaat uit 'tussen de 25 en 35 procent' van Nederland en dat lijkt ons een schromelijke overschatting. Want bijna iedereen gaat al meer dan een jaar moeiteloos mee in elke escalatie van de coronamaatregelen, tot aan het waanzinnig debiele idee dat een smoelbeschermer op je bek in de open lucht van een veerboot levensreddend is. TU Delft deed onderzoek naar onze puddingruggegraatjes en daar concluderen ze met lof voor de meebuigers dat er "[Steun voor toegangspaspoorten] is omdat het ervoor zorgt dat we weer zo snel mogelijk terug kunnen naar het leven voor de coronacrisis." Dat is natuurlijk niet waar. Testen voor toegang, (binnenlandse) vaccinpaspoorten en coronachecks hebben niks met "terug naar het leven voor de coronacrisis" te maken. Die creëeren een leven met een permanente staat van low level crisis, met sociaal dwingende maatregelen die - al dan niet gekoppeld aan boetes of handhaving - bij het minste of geringste weer kunnen worden "aangezet".

Zo zijn we in een half jaartje omgekeerd en naar een situatie geëscaleerd die ging van "Voorlopig geen extra rechten met vaccinatiebewijs" (De Jonge, Hugo, 18 december 2020) naar "Wat we niet willen is een vaccinatieplicht. Ook geen indirecte vaccinatieplicht. Want mensen moeten zich nooit gedwongen voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn" (De Jonge, Hugo, 8 maart 2021, video boven) tot "Toegangsbewijs voor festival of club: 'Er is altijd een groep die dit niet accepteert'" (21 juni 2021), waarmee de omkering compleet is: alles wat we niet wilden en niet zouden doen, hebben we nu toch en dat handjevol mensen dat het niet eens is met die grondrechtenverschuiving is een minderheid, dus die hebben geen gelijk & dat ligt aan henzelf want de rest kan er prima mee leven. Is het lekker in die pan opwarmend water, coronakikkertjes?