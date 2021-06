De F-35 word gebruikt door Israël en is battle tested. Nu willen ze meer dan aanvankelijk. Het idee dat het een slecht toestel is is kul.

Het idee is dat men 'vroeger' een mix van F-15/ F-16 had; een soort workhorse in de F-16 en in de F-15 een paradepaardje voor de high-end airsuperiority-role. Voor de F-15 zou de F-22 komen. Dat is nog steeds het beste gevechtsvliegtuig dat er is, maar te duur voor grotere nummers. Dus word de F-15 vervangen door een paar F-22 (in Alaska bijvoorbeeld) en de rest door compleet met het origineel onvergelijkbare F-15EX.

De F-35 zou de F-16 moeten vervangen; een soort allround workhorse, en kleinere broer van de F-22. Probleem is echter dat de F-35 te goed is. Te capabel. Dat zegt die generaal ook in het artikel dat je aanhaalt: "The F-35 is a Ferrari, Brown told reporters last Wednesday. “You don’t drive your Ferrari to work every day, you only drive it on Sundays. This is our ‘high end’ [fighter], we want to make sure we don’t use it all for the low-end fight.”

en

"It’s not for no reason that Brown has begun characterizing the F-35 as a boutique, high-end fighter in the class of the F-22."

Met andere woorden; we dachten een vervanger van de F-16 te kopen. Qua kwaliteit. Hij werd echter zo goed dat het de vervanger van de F-15 werd. Beter dan de F-15 EX, en on par met de F-22. En daarmee ook qua prijs. Het ding valt dus niet tegen omdat hij slechter is, maar omdat hij te goed is. Als wij de nummers hebben die we nodig hebben (en dat is ongeveer wat er gekocht word) dan hebben we een stap gemaakt alsof we F-22 gekocht zouden hebben.

De hele titel van dat stuk is misleidend. De "fail" zit in de prijs. We wilden een middenklassertje voor een kleine prijs. We krijgen een F-22-achtig toestel. Voor een F-22-achtige prijs. Het idee is dat je ook de tekst leest. Ook is de verwachting dat de opvolger van de f-35 ditzelfde overkomt omdat betere tech nu eenmaal veel meer kost.