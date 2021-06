Klagen? Yeah right...

Sûnt de komst fan de F-35 yn oktober 2019 hawwe Friezen folle mear lêst fan leven by de fleanbasis yn Ljouwert wei. It dreunende lûd feroarsaket stress en sliepeleazens. It is ek net allinne te hearren om de basis hinne, mar troch de hiele provinsje.

ofwel,

Sinds de komst van de F-35 in oktober 2019 heeft het friese volk meer lol in het leven in de buurt van de vliegbasis in Leeuwarden. Het bonkende geluid wordt veroorzaakt door slaaplozen met een stijve. Overigens valt dit gebonk niet alleen te horen in de omgeving van de vliegbasis maar door de gehele provincie.

Het valt dus allemaal wel mee met dat geklaag. Als ze echt wat te zeuren hebben dan sturen ze maar een brief in het abn richting die demissionairen in Den Haag.