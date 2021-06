Ja en nee. Schaarste is alleen maar een deel van het probleem. Het zijn ook de investeerders die alles opkopen. Bijbouwen alleen lost dus niet alles op.

Het grootste probleem is misschien nog wel dat specifiek de Nederlandse huizenmarkt de moeder alle bubbels is. Niemand bezit die huizen daadwerkelijk het is op speculatie gebaseerd. Het IMF geeft aan dat huizenprijzen in Nederland zo'n 30% te duur zijn, in de Randstad is dat nog meer. De collectieve hypothecaire schuld is nergens zo hoog als in Nederland. Ook de ECB geeft aan onze huizenmarkt maar eng vinden.

En waarom is dat een probleem? Nou, zijn Nederlanders in een jaar 12,9% meer gaan verdienen? Absoluut niet. Sterker nog, de lonen staan al decennia zo goed als stil terwijl huizenprijzen verdubbeld zijn. De banken blijven maar hypotheken verstrekken die Nederlanders in een mensenleven niet kunnen betalen.

Nog erger wordt het als je bedenkt dat banken die hypotheken verkopen, vooral aan onze eigen pensioenfondsen. We rekenen ons zelf dus rijk op basis van schuld gekoppeld aan enorme hoeveelheden van ons eigen geld wat we hopen ooit met rendement te krijgen. Als banken aan de rem trekken omdat ze beseffen hun geld nooit te gaan krijgen hebben we een probleem en verdampen er miljarden aan vermogen.