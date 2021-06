Er is al een Palestijnse staat, namelijk Jordanie. Wat betreft Gaza en de West Bank, dat is heel eenvoudig; Jordanie en Egypte zijn dat na de 2 oorlogen in 1973 definitief kwijtgeraakt aan Israel en hebben uiteindelijk ook afstand van hun aanspraak daarop gedaan. Dus het is mij totaal onduidelijk waarom "men" dan meent dat dat een palestijnse staat zou moeten worden? Los daarvan, in Israel hebben arabische Israeli's ( ergo: Palestijnen ) meer burgerrechten dan waar dan ook in het Midden-Oosten dus waarom ze dan zo tegen Israel tekeer gaan? Kan het niet anders verklaren dan dat het Jodenhaat is, pure Jodenhaat.

Ze mogen blij zijn dat israel er niet de Jordaanse of Egyptische methode op toepast want dan waren de lastige elementen allang tegen de muur gezet ( zie Zwarte November en de Moslim Broederschap o.a. ).