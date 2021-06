Toch is het wel zeker overspannen op die huizenmarkt in Holland, en dat straalt ook uit naar het mooie gedeelte van ons land, tot in Duitsland toe. Ik kocht in 2018 in het midden oosten een leuke 2onder1 kap, voor 185.000 deze doet nu minimaal 245.000! En het is nog steeds een leuk huus met dito tuin, maar het dorp is nog steeds ruk. En gewoon het geld niet waard, maar het merendeel wordt gekocht door provinciestedelingen die door de verkoop van hun rijtjeshuis, op een half uur van hun stad hier een 2onder1 kap kunnen kopen, of voor hun 2onder1 hier een vrijstaande woning . En hun worden "verdreven" door de randstedelingen die weer in Zwolle,Arnhem of godverhoede Coevorden gaan wonen. En veel grensbewoners trekken naar Deutschland, want daar koop je boerderijen voor de prijs van een 2onder1 kap in de randstad. En van huren weet ik niets, maar ik vraag mij wel af..... hoe dan en wanneer klapt de bubbel.

En nu ga ik schijten.