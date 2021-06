Kijk toch eens wat een schitterend grafiek bij het Volkskrantje. De kerona klapt harder in elkaar alsdan een christendemocratische volkspartij op een zoom-vergadering. Iedereen en zijn Keulemans roept nu: ja dat wisten we al, seizoenseffecten zie je bij alle blafhoestvirii, die vertrekken in mei, en keren terug in november. Maar mooi dat we het nu ook ff bevestigd zien. En dan nog iets. De vriuspoeprioolwaarde is ook al enorm gekelderd. Of u houdt het nu al een week op, of u bent massaal aan het wildplassen in bosch, duin en zee. Maar feit is dat Vroege Waarschuwer Ons Riool in tijden niet zo schoon is geweest. Sinds september 2020 om precies te zijn. Nou dames. Uit met die klamotten, en als de wiedeweerga naar het strand. Gaarne in roze bikini, dat fleurt ontzettend op. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Update1: +1040 Wildplassers

Update2: U hoeft op het strand ook geen mondkapje meer aan!

Hier ook. Cijfers om naar het ziekenhuis te schrijven.