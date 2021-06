De leefsituatie in en om gewone asielzoekerscentra (azc’s) waar ook overlastgevende asielzoekers verblijven, is zorgwekkend door hun asociaal en crimineel gedrag. Het is erg moeilijk deze overlastgevers te corrigeren. Alleen in speciale opvangcentra lukt dat, blijkt uit het rapport ‘Vervolgonderzoek naar de aanpak van overlastgevende asielzoekers’ dat de Inspectie Justitie en Veiligheid vandaag publiceert.

Overlastgevers zijn voor het merendeel jonge mannen uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië. Hun kans om hier te mogen blijven is minimaal. De meesten worden in het land van herkomst niet vervolgd om bijvoorbeeld geloof of politieke overtuiging. Ze hebben weinig opleiding en nauwelijks toekomstperspectief. Ze hopen hier op een beter leven maar dat is geen reden voor een verblijfsvergunning. (DE TELEGRAAF oh nee DE OVERHEID)

NB1: Dit GeenStijl-artikel bevat geen (herhaling: geen) bewerkte citaten. Dit is de felrealistische asielwerkelijkheid anno 2021, zoals opgetekend door functionarissen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Of er iets met dit "vervolgonderzoek" gedaan wordt, is een ander verhaal. Want Bente "500 asielzoekers per week" Becker is druk met een stickeralbum, en Mark Rutte is een flapdrol met vingers die niet aan Nederland denkt, maar aan zichzelf, in een Torentje.