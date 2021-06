Vergeet Pieter Omtzigt, hier loopt de echte oppositie en we hebben al een jaar geen idee in welk ophokje ze precies thuishoren. Is het logisch om je zorgen te maken over vrijheid en privacy vanwege de digitale infrastructuur die er door corona-apps, digitale groene kaarten en "tijdelijke" test & toegang-wetjes wordt opgetuigd? Jazeker, want ook als corona geen permanente grondslag geeft, verzinnen ze vast wel een andere gebruikstoepassing voor de digitalisering van vrij & sociaal verkeer. Maar het is hier geen dictatuur. Zijn er argumenten om terughoudend te zijn met vaccinatie? Natuurlijk: de meeste coronabesmettingen verlopen relatief ongemerkt, de vaccins zijn met bloedspoed geproduceerd, de langdurige gevolgen zijn nog onbekend en veel griepspuiters halen hun prik ook niet ieder jaar, zonder ziek te worden. Maar de cijfers laten zien dat de vaccins werken en als we onszelf hier niet uit prikken, zal corona het sociale leven nog véél langer domineren.

Is er reden om je zorgen te maken om de politieke, technische en economische globalisering? Uiteraard, de klimaatagenda heeft iets heel dwingends en de grondslag is moralistischer dan feitelijk, het diversiteitsdrammen is doodziek, leidt tot culturele spanningen en zet het vrije denken onder druk. Maar de lijn tussen kritiek en complot is flinterdun: waar sommigen in "Build back better" een gevaarlijk complot van een "wereldregering" zien, zien de meeste mensen gewoon openbaar te bekijken congresvideo's van de roomblanke, steenrijke, belastingontwijkende privéjet-vliegende Davoshypocrieten van het WEF, waarin zonder geheimzinnigheid over de plannen voor klimaat, migratie en globalisering wordt gesproken - en daar mag je vervolgens in alle vrijheid alles van vinden. Kortom. Bijna iedereen wil van die kutsmoelbeschermers af. Niemand houdt van lockdowns. We willen allemaal naar Spaanse costa of Franse camping. Het ziet er wel gezellig uit daar op die livestream uit Apeldoorn. Maar de Gele Paraplu's en Je Suis Wappie t-shirts zijn net zo veel een uithangbord voor gezond verstand & tegenmacht, als Thierry Baudet een baken van leiderschap en constructieve oppositie is. Veel plezier verder hoor, het is lekker weer voor een ommetje en kejona is bijna kassiewijle.