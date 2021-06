Ik drink al 20 jaar of zo espresso van mijn Delonghi volautomaat. Bonen en water en alles gaat vanzelf. Ik woon op een plaats waar ontkalken van drinkwater niet nodig is dus dat lampje knippert al jaren lekker door. Als ik op reis ben dan neem in mijn Wacaco nanopresso mee en daarmee maak je ook je eigen perfecte espresso door even te pompen.

Ik was laatst langere tijd verplicht om Nespresso te drinken. Dat gaat wel, maar er zijn mij teveel smaken voordat je weet welke het beste is. En het is toch net niet echt.

Ik neem elke ochtend zo'n 4 of 5 lekkere espresso's en later op de dag en de avond nog enkele.