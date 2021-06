De CO2 farce is op termijn niet houdbaar: het staat onomstotelijk vast dat:

- de uitstoot door mensen minder dan 5% van de totale uitstoot is

- er geen verband te vinden tussen CO2 uitstoot en werelddtemperatuur (ondanks dat CO2 wellicht wel een broeikasgas is).

- er geen temperatuurschommelingen plaatsvinden die niet passen in het normale verwachtingspatroon.

Dat is ook de reden dat er nu ingezet wordt op een ander paard: stikstof, ook makkelijk door te prikken, en pfas, dat is wat lastiger omdat dat een verzameling van stoffen is waar naar believen nieuwe stoffen aan toegevoegd kunnen worden als het zo uitkomt. Mijn voorspelling is dus dat die pfas crisis nog wel eens heel groot zou kunnen worden.