Ach een kabinet met linkse partijen hoeft niet zo'n probleem te zijn, als D66 en GL er maar in ontbreken :-). Maar meer nog dan een probleem met een linkse signatuur, alsof we zo gelukkig zijn geworden van dik 10 jaar neoliberalisme, begeeft Kaag zich hier staatsrechtelijk eigenlijk op verschrikkelijk glad ijs als je er goed over nadenkt.

Niet alleen een gesponsorde verkiezingscampagne heeft al de kwade reuk van despotisme bij de winst van Kaag doen ontstaan maar het wordt wel steeds duidelijker wat Kaag probeert te regisseren en dat zijn in het geval van PvdA en GL onmiskenbaar vriendendienstjes terwijl de kiezer overduidelijk heeft laten weten van beide partijen bepaald niet ondersteboven te zijn geweest. Maar zelfs al krijgt Kaag dat niet voor elkaar, wat voor soort oppositie van PvdA en GL hoeven we dan alsnog te verwachten na dit soort schaamteloze vrijage?

Het mandaat dat de kiezer je heeft gegeven komt alleen goed terecht als je besluit aan te schuiven bij de grootste en je te schikken in je lot, of als het gat te groot is de oppositie te kiezen. Een 'verkeerde' uitslag corrigeren door alsnog partijen de regering in te slepen die daar volgens de kiezer absoluut niet als vanzelfsprekend thuishoren is de democratie in zijn gezicht rochelen. Als PvdA en GL niet als hielenlikkende schlemielen in dit kabinet geboekstaafd willen worden houden ze hun poot stijf. De kwaliteit van het groenkeur hout waaruit Klaver gesneden is: hij wil wel 'praten'.