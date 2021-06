Ach, voor ieder normaal denkend mens was het altijd al duidelijk: die Molukse terroristen zijn destijds ''uitgeschakeld''; dat is niet hetzelfde - sterker, het is iets totaal anders - dan ''executeren''.

In het schemerduister van dat treinstel, waar je weet dat die terroristen wapens bij zich hebben en niet zullen aarzelen die ook te gebruiken, neem je geen enkel risico, en schiet je voordat zij kunnen schieten. Dat eea dan een dodelijke afloop heeft, tsja, dan had je maar beter geen trein kunnen kapen. Als de ''opdracht'' werkelijk was geweest: geen één kaper mag levend die trein verlaten (een soort executie-opdracht dus), dan is die wel heel belabberd uitgevoerd, omdat drie kapers levend zijn gearresteerd.

Ik hoop nu wel dat dit het laatste was, en we verder alleen nog in de geschiedenisboeken hierover lezen.