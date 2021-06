Kijk nou wat interessant! Een interview met Wouter Bos in nrc! Wouter Bos werkt met Invest-NL aan de energietransitie. Wouter Bos kreeg 1,7 miljard mee voor zijn staatsinvesteringsfonds. In het eerste jaar deed hij.... 4 investeringen, met 59 werknemers, 4,3 MILJOEN personeelskosten en 1,4 MILJOEN euro voor externe specialisten. "Toch heeft het eerste jaar volgens de oud-minister van Financiën (PvdA) waardevolle inzichten opgeleverd over de rol die Invest-NL kan spelen in de energietransitie én daarbuiten." Wel lekker gewerkt hoor Wouter Bos!

Nee hoor Wouter Bos jullie zijn helemaal geen ambtenaren en modder vooral lekker verder!