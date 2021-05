Onze politici liepen door het Binnenhof alsof het de Arc de Triomphe was. De lockdown is voorbij, terwijl de zorg nog aan de wachtlijst mag beginnen.

Het grote woord ontbrak tijdens de persconferentie: ventilatie. Beetje onhandig omdat we al anderhalf jaar weten dat dit virus in uitgeademde lucht zit. Dat goed geïsoleerde panden een problematisch binnenklimaat hebben voor schimmels, bacteriën en virussen, is bekend sinds 2008. Het is bovendien niet anderhalve meter, maar minimaal anderhalve meter.

Goed begrip van zulke kleine details is de meest effectieve, goedkope en minst ingrijpende manier om verspreiding af te remmen. Het RIVM bewees in 2008 al het nut van een theedoek in de strijd tegen infectieziekten. PDF. De beweging van aerosolen kan je gewoon filmen, hoe die waterdruppeltjes bewegen was al volledig bekend, hoe dit virus verspreidt dus ook.

Binnen Engeland was de lockdown voorbij dankzij meer vaccinaties. Toch hebben ze daar feestend de R-waarde weer boven de 1 gekregen. Dat is een prestatie: binnen het VK hoefden ze niet te wachten op Europese bureaucratie; 36% is volledig gevaccineerd, 21% wacht nog op de tweede prik. Driekwart van de nieuwe besmettingen is de variant uit India, een verdubbeling in de laatste week.

Alle virussen zijn eigenlijk bezig met een brute-force methode om een betere variant te ontwikkelen. Corona-mRNA is enkelstrengs, er zitten geen basenparen tegenover elkaar zoals in ons eigen DNA. Dit maakt het genetisch materiaal instabiel, er is ook geen foutcontrole of foutherstel. Tijdens massaal kopiëren ontstaan er nieuwe varianten. Dit is een ongecontroleerd en onbeschermd proces.

Aangezien dit een volledig willekeurig systeem is, meestal niet werkende, of slechtere varianten. Tot nu toe zagen we ongeveer eens per maand een nieuwe variant. De Britse variant scheelt maar een paar aminozuren met de voorgaande variant; er zijn in de genetische code maar een paar letters veranderd. Deze nieuwe variant verspreidt 43 tot 90% sneller en is 39 tot 72% dodelijker.

Het geeft aan hoe belangrijk het is een virus snel en volledig uit deze wereld te helpen. Voor sommigen onder ons zijn de huidige versies maar een griepje, maar houden ze die mening ook over alle komende varianten? Hoe lang duurt het voordat een nieuwe variant resistent is tegen de huidige verzameling vaccins? Een half miljoen nieuwe gastheren per dag, geeft veel kans op mutaties.

Suriname is ook hard bezig een setje nieuwe varianten te ontwikkelen. Ze zitten nu in code paars, niet iedereen die de IC nodig heeft, krijgt een plek. Deze zieken mogen gelijk door naar palliatieve zorg en het kerkhof. Een scenario waar wij maandenlang vrij dichtbij zijn geweest. Het oeverloos bijstellen van coronamaatregelen was koorddansen met de dood.

Minister De Jonge geeft 500.000 tot 750.000 AstraZeneca vaccins aan Suriname. Die komen pas over drie weken, tot die tijd heeft Suriname een totale lockdown afgekondigd. Maandag, woensdag en vrijdag mag je daar nog boodschappen doen, de rest ben je thuis. Het gaat weken duren om al die prikken te zetten, mede door de verplichte wachttijd tussen de eerste en tweede prik.

Volledige bescherming wordt pas een week na de tweede prik bereikt. Suriname zit aan de andere kant van de evenaar, daar wordt het “winter”, wat ongunstig is binnen het coronadossier. Ze zullen nog maanden in de ellende zitten. Het is barmhartig dit ene ontwikkelingsland te helpen, maar dat gaat op de lange termijn het verschil niet maken.

Als je dit zou willen stoppen, moet je tijdig wereldwijd kunnen vaccineren. Het liefst binnen een jaar, voordat er veel gemuteerd is. Er zijn in anderhalf jaar 1,8 miljard prikken gezet. Uitgaande van 7,7 miljard mensen is ongeveer 12 procent van de wereldbevolking gevaccineerd. Dit had tien keer zo snel gemoeten. Heb je die capaciteit niet, speel je Russisch roulette met nieuwe varianten.

Er wordt ook gevierd dat er weer meer patiënten zonder corona op de IC liggen dan met. De zorg is hard aan het werk met uitgestelde zorg. Artsen vrezen deze inhaalzorg. Waar na een ingrijpende operatie een hartpatiënt hooguit een paar dagen op de IC ligt, ligt een coronapatiënt gemiddeld 17 dagen. 1 coronapatiënt kan een dozijn belangrijke complexe ingrepen blokkeren.

Dat de IC nu afgeschaald wordt, is ook logisch. Het personeel heeft inmiddels ruim een jaar overgewerkt. Op het ene moment voor corona, op het andere moment om wachtlijsten weg te werken. 80% van de IC-verpleegkundigen kampt met ernstige stress. Uitval en uitstroom gaan een nieuw personeelstekort geven. Ze moeten nog beginnen hun eigen en onze wonden te likken.

Onze politici liepen door het Binnenhof alsof het de Arc de Triomphe was. De lockdown is voorbij, terwijl de zorg nog aan de wachtlijst mag beginnen. Het onderwijs mag open, de helft van de docenten is ongevaccineerd. De kinderen hebben elkaar een half jaar niet gezien, er start eerst een nieuw groepsproces, een leerproces komt pas weken later. Minister Slob leeft in een fata morgana.

Het leek wel de aftrap van de nieuwe verkiezingscampagne, alleen is ons nog niet verteld dat de kabinetsformatie definitief geklapt is.

