Mensuh, weet u wie in Nederland het Staatssecretariaat van Binnenlandse Zaken bestuurt? Nee, wie wel. Het is: Raymond Knops van het CDA. En Raymond Knops is dus echt een topgozer. Daarvan zouden er honderden moeten zijn in het demissionaire kabinet, dan zou Nederland al lang zijn veranderd in een lyrische elfentuin bomvol smulbossen, regenboogzebrapaden, dartelende glitterponys in grazige weides en vloeibaar goud uit alle kranen. Knops is een superfijne vent, een keigzellige goeiste buur ook, een loyale vriend voor het leven, een robuuste pijler onder elke maatschappij, een engel uit de hemel (de christelijke hemel uiteraard). Als Raymond Knops 's ochtends zit te schijten ruikt pardoes het hele huis naar lavendel. Als Raymond Knops tijdens het Trouw-lezen zijn koffie-verkeerd opboert gaan rozen zingen en huilen duizend maal duizenden eenzame zwerfkatjes tranen van ontroering.

Zo'n kanjer, iemand met het talent om mensen te verbinden en te verbroederen, zou beslist nooit sjoemelen met landaankoop. Of stiekem een nét iets grotere Limburgse boerderij bouwen dan toegestaan. Van die typische dingen waar Limburgse CDA-bestuurders gegarandeerd nooit bekend om staan (pdf). Wat dat betreft kun je over Limburgse CDA'ers zeggen wat je ook over Raymond Knops kunt zeggen: grote bek, maar klein hartje van 24 karaat goud (witgoud, goudgoud is voor proleten).

Iemand als Raymond Knops, de foutloze foutloosheid zelve, die nota bene uit het hart van Neerlands onbaatzuchtige betrouwbaarheid (het Limburgse CDA) komt, keigezellige kindervrind en immer goed geluimd, die zou dan sjoemelen met landaankoop en boerderijvastgoed? Kom nou zeg! Doe toch niet zo mal menneke!

Daarom is het heel goed dat demmissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Raymond Knops (CDA) doodleuk een fokking bodemprocedure start tegen NRC en De Limburger, kranten die het hebben gewaagd om op grond van feiten en wederhoor Raymond Knops te beschuldigen van typische CDA-achtige sjoemelarij in Limburg.

Want hee, een staatssecretaris die probeert vrije journalistiek te slopen omdat de uitkomst van die journalistiek hem niet bevalt: ja, daardoor gaan burgers pas écht heel veel vertrouwen krijgen in de democratie. En in de politiek. En in het CDA. En in Raymond Knops. Die door en door betrouwbare bestuurder onder Rutte III (bekend van doctrines).