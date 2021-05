Ik had veel tijd moeten spenderen op bushaltes en treinstations. Op allerlei uren vroeg en laat. Altijd wierp ik een blik rond uit interesse naar wat voor volk er was. Dan zie je half depressieve wildplassers, ballonnetjes zuigers, dronkenlappen die een auto in klimmen, kotsenden van elke leeftijd, mensen die over schuttingtjes kijken of fietsen los willen wrikken, boze paupers die woest aan de telefoon of in hun psychose los gaan over iets wat hun overkomen is, junks die bedelen, dealers die hun uitkering uit de muur trekken, escorts die huilend in een auto gejaagd worden, maloten die vol gas de hoek om gaan in woonwijken. Als je genoeg uren op een nachtbus moet wachten, of 's avonds moet posten ergens, dan valt het op dat Nederland net als de rest van de wereld helemaal vol zit met een paralelle stroming aan paupers en mislukte types die niet aan de normale uren van de dag hoeven te houden en zoveel mogelijk tegengas kunnen geven aan de maatschappiij. Op Amsterdam centraal in de zomer liggen ze om 5 uur in hun eigen kots, en 6 uur is het vol mensen die naar hun werk gaan. Beide groeperingen merken weinig van elkaar gelukkig. Je moet immers naar werk, om het land draaiende te houden voor de onderlaag die er tegen mag trappen. Nederland heeft zulke extremen. Zonder die paupers zou het hier gegarandeerd het beste land ter wereld zijn. De netheid van Monaco met de productiviteit van Duitsland. Maar ja, Rudie & Co. kun je niet zomaar allemaal preventief opsluiten.