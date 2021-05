Het programma van FvD is prima, klopt. Maar Baudet is sinds anderhalf jaar echt behoorlijk de weg kwijt. Om Baudet in een "valstrik" te laten lopen hoef je slechts met een camera achter hem aan te wandelen. Alle corona-regels tegelijk overtreden; jezelf niet laten testen als je mede-overtreders corona hebben; of roepen dat de Neurenberg processen "onwettig" waren.

Stuk voor stuk mega-blunders.

FvD had de potentie de VVD helemaal leeg te trekken, maar Baudet heeft zijn eigen partij om zeep geholpen. In plaats van 1 groot FvD hebben we nu 4 rechtse splinterpartijtjes die niks gaan bereiken.

En Wilders een tokkie-magneet? Luister hier eens hoe hij vanaf minuut 4:30 Baudet de oren wast over de taak van de tweede kamer. www.youtube.com/watch?v=_gB-hWWZiOs

Wilders heeft de naam dat hij soms net zo bot is als alle andere politici; klopt. Maar waarom wordt alleen Wilders dat aangerekend? Waarom;

- zijn Hamer, Norder en Aboutaleb nooit aangeklaagd voor "minder Polen"?

- zijn Pechtold, Marijnissen en van Bommel nooit aangeklaagd voor "zwarte kousen", "poldertaliban"?

- is van Riessen nooit aangeklaagd voor "Wilders mollen, dat hij nooit meer boven tafel komt, en al zijn kiezers deporteren"? www.youtube.com/watch?v=Jyx8l7LSVIU

En och, ledeninspraak. We mogen ook stemmen op de voice of Holland, maar wat schieten we daar mee op? Nederlanders moeten inspraak krijgen in grote kwesties; EU en ECB-beleid; ongecontroleerde massa-immigratie; gedoogbeleid criminaliteit; subsidiëring van islamisering; subsidiëring van links-extremisme; institutionele CRT-rassenhaat in onderwijs en MSM; afschaffen referenda en democratie door D66; etc.

De rest is een detail. Dat de PVV een stabielere partij is dan FvD dankt de PVVV waarschijnlijk juist aan het feit dat Wilders de partij goed vast houdt. Voor hem van levensbelang omdat hij zijn fatwa's nooit meer kwijtraakt. We hebben gezien hoe het LPF, TON en nu dus FvD vergaan is. Enerzijds lokken nieuwe partijen relatief veel avonturiers; anderzijds kan elke partij op rechts saboteurs verwachten.