Vrijdag 21 mei

Even los van de verwarring over en het door elkaar gebruiken van de verschillende namen van apps & paperassen (Coronamelder? CoronaCheck? Testbewijzen? Vaccinbewijzen? Europees corona-reiscertificaat? Digital Green Pass? Vaccinpaspoort?), afgelopen vrijdag stond op 101 dat alle systemen in een dikke maand gekoppeld moeten worden om vóór 1 juli BSN-nummers via de RIVM-database in QR-codes om te zetten om EU-grenzen over te mogen steken die je ook ongetest & ongevaccineerd vrij als ook moeiteloos kunt oversteken. Want een EU-paspoort (van papier) geldt gewoon als Europees reiscertificaat.

Zaterdag 22 mei

Nou jaaaa. Bureaucratische vertraging bij de grensoverschrijding tussen Vrijheid en Medische Apartheid! BSN-nummers in QR-codes omzetten voor de virusscanners van de Polizei, Gendarme of Guardia Civil wordt lastig als een miljoen prikken niet gedigitaliseerd zijn bij het RIVM. Misschien kan het hanteren van een andere rekenmethode nog uitkomst brengen, Hugo & Jaap? Gelukkig is er een TASKFORCE. En heeft iemand bij VWS al naar Sywert gebeld voor de import een stukje Chinese software, of neemt die niet meer op?

Zondag 23 mei

Hemeltjelief ende grutjes-nog-an-toe. Op de pinksterzondag moeten we uit een krant vernemen dat de digitalisering van een pandemie die met beter beleid al lang weggeprikt had kunnen zijn (zie ook Beloofde Land, Het in het volgende lemma van deze tijdlijn), gepaard gaat met privacyschendingen die niemand wilde waar de lidstaten in meerderheid vóór gestemd hebben en waarmee codes worden gegenereerd die terug te herleiden zijn tot individuele personen. Potjandriedubbeltjes wie had ooit gedacht dat de EU meer soevereniteit van burgers zou willen afromen dan werd aangenomen? Maar geen zorgen hoor, voor de Binnenlandse Medische Apartheid zal VWS een áparte QR gaan produceren, voor een systeem dat nog niet is opgetuigd, om je in ons eigen land 'vrij' te kunnen bewegen.

Maandag 24 mei

Israël heeft corona verslagen (door te prikken, het enige dat Mark, Hugo, Ursula en al die andere met paspoorten en pcr-testen prutsende prutsvogels hoeven te doen) en het binnenlandse coronapaspoort dat ze hanteerden, is per 1 juni afgeschaft. Zodat ook gewetensbezwaarden gewoon weer naar de kroeg kunnen. De Apartheidsmaatregelen lopen op 31 mei af en de enige democratie in het Midden-Oosten verlengt ze niet omdat het aantal nieuwe besmettingen naar minder dan 20 per dag is geprikt en er bijna niemand meer aan corona overlijdt. Alles weer open, zonder beperkingen. Naaaaah!

Maar ja, is het niet al te laat?

De infrastructuur is opgetuigd voor digitale registratie van persoonsgegevens plus medische toegangstoets. Dankzij wat de Volkskrant een "begeerde QR-code" noemt. En als we even naar voren kijken, zien we op de agenda van de Tweede Kamer:

Woensdag 26 mei

Een debat over de Wet uitvoering verordening identiteitskaarten, waarbij in de Memorie van Toelichting (pdf) de tekst uit het screenshot hierboven te vinden is. Meer EU in je boekje, samen met meer biometrische gegevens. Benieuwd of D'66 zal inbrengen dat er ook nog een vakje voor QR-codes van je medisch dossier moet worden vrijgehouden in de nieuwe paspoortontwerpen. Reisadvies voor Europese vakantievierders deze zomer: je auto is je beste vriend. Eentje die op gemalen dino's draait, want de laadpaaldichtheid onder Parijs of ten zuidoosten van München is nog wat dun...

En vergeet je internationaal geldige Gele Boekje niet!

Foto uit de mail. Het kan dus wél!

Kijktip. Ook Doodengeland faalt met paspoortprivacy